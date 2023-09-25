(Волкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1987

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987

Отец: Волков Юрий

Мать: Ирина

Бракосочетание
17.12.2009

Муж: Василенко Вячеслав

Рождение ребёнка
08.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Вячеслав

Рождение ребёнка
20.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Вячеслав

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