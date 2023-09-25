(Волкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987
Отец: Волков Юрий
Мать: Ирина
Бракосочетание
17.12.2009
Муж: Василенко Вячеслав
Рождение ребёнка
08.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Вячеслав
Рождение ребёнка
20.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Вячеслав