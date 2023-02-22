Раклистов Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будагина Анна
Мать ребёнка: Раклистова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребнева Анастасия
Мать ребёнка: Раклистова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Раклистова Пелагея
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Раклистова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Раклистова Пелагея
Смерть
Неизвестно