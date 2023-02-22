Раклистов Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раклистов Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будагина Анна

Мать ребёнка: Раклистова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребнева Анастасия

Мать ребёнка: Раклистова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раклистов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Раклистова Пелагея

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Раклистова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Раклистова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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