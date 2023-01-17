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Токарев Кирилл Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1903

Сын: Токарев Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Токарева Антонина Павловна

Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
В документе из Архива Министерства обороны РФ (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29275039/) указан год рождения 1898, хотя в официальных документах ЗАГС указана дата 22.11.19... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Сын: Токарев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Токарева Антонина Павловна

Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Токарев Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Токарева Антонина Павловна

Сизов, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1919
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