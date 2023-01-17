Токарев Кирилл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Токарев Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Токарева Антонина Павловна
В документе из Архива Министерства обороны РФ (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29275039/) указан год рождения 1898, хотя в официальных документах ЗАГС указана дата 22.11.19... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Сын: Токарев Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Токарева Антонина Павловна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Токарева Антонина Павловна
Смерть
1919