Климентий Игнатьевич Соколюк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Илосск, Кобринский район, Брестская область
https://forum.vgd.ru/post/3480/103160/p4685393.htm?hlt=соколюк#pp4685393
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно