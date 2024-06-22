Климентий Игнатьевич Соколюк Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Климентий Игнатьевич Соколюк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Илосск, Кобринский район, Брестская область
https://forum.vgd.ru/post/3480/103160/p4685393.htm?hlt=соколюк#pp4685393
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколюк Анастасия Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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