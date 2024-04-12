Корсун Евфрем Аггеевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1882
Отец: Корсун Аггей Симеонович
Мать: Корсун Варвара Наумовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 57 /, м/к-1882г../ зап.№ 13 /
Крещение
28.01.1882
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1882г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 57 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Федот Еремеевич Унивенко и Андрея Авраменко жена Егумения Федоровна
Смерть
Неизвестно