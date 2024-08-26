Булатова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Булатов Семён Ильич
Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Булатова) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Булатова) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Булатов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно