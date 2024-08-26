Булатова Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Агрипина Ивановна

Булатова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Булатов Семён Ильич

Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Булатова) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Булатова) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Булатов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Булатов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Булатов Илья Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.