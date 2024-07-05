Знаменщикова (Кочетова) Евгения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1888
Отец: Кочетов Семен Андреевич
Мать: Кочетова Мария Захаровна
Бракосочетание
19.10.1908 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Павел Осипович Панкратов и Василий Евсеевич Чаплыгин Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Ермолай Денисович Гончаров
Смерть
Неизвестно