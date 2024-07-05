Знаменщикова (Кочетова) Евгения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменщикова (Кочетова) Евгения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1888

Отец: Кочетов Семен Андреевич

Мать: Кочетова Мария Захаровна

Бракосочетание
19.10.1908 ст.

Муж: Знаменщиков Степан Николаевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Павел Осипович Панкратов и Василий Евсеевич Чаплыгин Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Ермолай Денисович Гончаров
Смерть
Неизвестно

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