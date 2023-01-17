Гайнутдинов Ильфат Идрисович
Место рождения
Дата рождения16.11.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965
Отец: Гайнутдинов Идрис Фассахович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1996
Дочь: Гайнутдинова Алия Ильфатовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнутдинова Валентина Петровна