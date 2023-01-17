Гайнутдинов Ильфат Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Ильфат Идрисович

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Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1965

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965

Отец: Гайнутдинов Идрис Фассахович

Мать: не указана

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1996

Дочь: Гайнутдинова Алия Ильфатовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнутдинова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайнутдинова Валентина Петровна

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