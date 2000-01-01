Шардина (Шиндина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШардина (Шиндина) Татьяна Дмитриевна

Шардина (Шиндина) Татьяна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шардин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Шардин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирдеменева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Шардин Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шардин Владимир Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close