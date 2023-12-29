Кашаева (Токаева) Алена Михайловна
Место рождения442282 Mochaleyka, Penza Oblast Russian Federation
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1693
Отец: Токаев Михайла
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1710
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Кашаев Александр Васильев
Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: (Кашаева) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Макарова (Кашаева) Домна Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Кашаева) Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Севастьянова (Кашаева) Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)