Кашаева (Токаева) Алена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева (Токаева) Алена Михайловна

Место рождения

442282 Mochaleyka, Penza Oblast Russian Federation

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Токаев Михайла

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1710

Муж: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Кашаев Александр Васильев

Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: (Кашаева) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Макарова (Кашаева) Домна Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Кашаев Трафим Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Кашаева) Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Севастьянова (Кашаева) Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Никифоров (Микитин)

Смерть
1765

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