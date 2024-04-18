Ефрем Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Петр Панкратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Осип Ефремов
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Хавронья Ефремова
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Ефремов
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Смерть
1844