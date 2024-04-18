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Ефрем Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Петр Панкратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Осип Ефремов

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Хавронья Ефремова

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Панкратов Федор Ефремов

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Ефремов

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Смерть
1844
Юдинки, город Алексин, Тульская область

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