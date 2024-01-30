Алёшина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёшина Вера Павловна
Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1939
Дочь: Алёшина-Данилова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно