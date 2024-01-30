Алёшина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёшина Вера Павловна

Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Алёшин Василий Павлович

Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1939

Дочь: Алёшина-Данилова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Алёшин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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