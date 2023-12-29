Стадникова (Калиш) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1955
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Калиш Степан Андронович
Мать: Калиш Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стадников Григорий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Стадников Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Стадников Григорий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Стадникова) Милия Григорьевна
Отец ребёнка: Стадников Григорий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Стадников Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Стадников Григорий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Стадников Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Стадников Григорий
Смерть
1955