Стадникова (Калиш) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадникова (Калиш) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Калиш Степан Андронович

Мать: Калиш Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стадников Григорий

Рождение ребёнка
1919

Сын: Стадников Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Стадников Григорий

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Стадникова) Милия Григорьевна

Отец ребёнка: Стадников Григорий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Стадников Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Стадников Григорий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Стадников Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Стадников Григорий

Смерть
1955

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