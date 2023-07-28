Евдоким Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти06.07.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Евдокимов Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евдокимов Трифон Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Евдокимов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокимова Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
06.07.1883 ст.
73 года, от старости.