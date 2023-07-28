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Евдоким Яковлевич

Место рождения

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1810

Дата смерти

06.07.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Евдокимов Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Евдокимов Трифон Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Евдокимов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокимова Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
06.07.1883 ст.
Чеботово, Кубино-Озерский район, Северный край
73 года, от старости.

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