Лепешинский Леонид Васильевич
Место рожденияг. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Дата рождения13.03.1870
Дата смерти28.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Место жительства
С 1871 по 1891
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1891 по 1996
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1909 по 1949
Смерть
28.11.1949
Место жительства
С 1996
Большебрусянское, Белоярский, Свердловская область