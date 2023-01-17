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Лепешинский Леонид Васильевич

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Место рождения

г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь

Дата рождения

13.03.1870

Дата смерти

28.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Место жительства
С 1871 по 1891
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1891 по 1996
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1909 по 1949
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
28.11.1949
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1996
Большебрусянское, Белоярский, Свердловская область
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