Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1806

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Гаврилович

Смерть
1806

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