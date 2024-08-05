Ксения Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1806
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Гаврилович
Смерть
1806