Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кихоял Михаил Семенович

Рождение ребёнка
27.10.1976

Дочь: Кихаял Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович

Рождение ребёнка
06.11.1979

Дочь: Гарановская (Кихаял) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович

Рождение ребёнка
14.08.1986

Дочь: Тулуш (Кихаял) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович

Рождение ребёнка
22.02.1988

Дочь: Кочева (Кихаял) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович

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