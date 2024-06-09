Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1976
Дочь: Кихаял Нина Михайловна
Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович
Рождение ребёнка
06.11.1979
Дочь: Гарановская (Кихаял) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1986
Дочь: Тулуш (Кихаял) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.02.1988
Дочь: Кочева (Кихаял) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кихоял Михаил Семенович