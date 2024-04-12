Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Калафат Вера Федоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно