Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Бракосочетание
До 1844

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Калафат Вера Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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