Сорокин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1919

Жена: Давыдова Мария

Развод
Около 01.09.1933

Жена: Давыдова Мария

у них не было детей, поэтому развелись. но Мария любила его всю жизнь
Развод
Неизвестно

Жена: Давыдова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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