Сорокин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1919
Развод
Около 01.09.1933
у них не было детей, поэтому развелись. но Мария любила его всю жизнь
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно