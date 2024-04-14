Бурунин Сергей Анатольевич 24.05.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурунин Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1968

Отец: Бурунин Анатолий Фёдорович

Мать: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
09.02.1991

Дочь: Бурунина Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
03.08.1996

Сын: Бурунин Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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