Бурунин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1991
Дочь: Бурунина Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
03.08.1996
Мать ребёнка: Бурунина (Лысова) Наталья Владимировна
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)