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Ременев Иван

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Место рождения

Калининская обл. г. Кувшиново

Дата рождения

30.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1970

Отец: Ременев Владимир

Мать: Ременева (Еремеева) Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ременева (Шемякина) Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Ременева (Максимова) Юлия

Бракосочетание
12.05.1990

Жена: Ременева (Максимова) Юлия

Рождение ребёнка
05.01.1991

Дочь: Красильникова (Ременева) Анна

Мать ребёнка: Ременева (Максимова) Юлия

Рождение ребёнка
10.12.2003

Сын: Ременев Алексей

Мать ребёнка: Ременева (Шемякина) Ольга

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