Ременев Иван
Место рожденияКалининская обл. г. Кувшиново
Дата рождения30.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
12.05.1990
Рождение ребёнка
05.01.1991
Дочь: Красильникова (Ременева) Анна
Мать ребёнка: Ременева (Максимова) Юлия
Рождение ребёнка
10.12.2003
Сын: Ременев Алексей
Мать ребёнка: Ременева (Шемякина) Ольга