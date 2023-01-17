Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Осип Яковлев
Мать ребёнка: Анна Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно