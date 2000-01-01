Перфильев Изот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1911
Мать ребёнка: Перфильева Мария Ивановна
Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово
Рождение ребёнка
22.06.1921
Сын: Перфильев Михаил Изотович
Мать ребёнка: Перфильева Мария Ивановна
Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово