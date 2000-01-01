Перфильев Изот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Изот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Перфильев Павел Изотович

Мать ребёнка: Перфильева Мария Ивановна

Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово
Рождение ребёнка
22.06.1921

Сын: Перфильев Михаил Изотович

Мать ребёнка: Перфильева Мария Ивановна

Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, д. Макарово
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