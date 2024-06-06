Жерносек (Мисник) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жерносек (Мисник) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мисник Владимир

Мать: Мисник (Азарёнок) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерносек ?

Отец ребёнка: Жерносек ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титко (Жерносек) ?

Отец ребёнка: Жерносек ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерносек ?

Отец ребёнка: Жерносек ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерносек ?

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