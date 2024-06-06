Жерносек (Мисник) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мисник Владимир
Мать: Мисник (Азарёнок) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерносек ?
Отец ребёнка: Жерносек ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титко (Жерносек) ?
Отец ребёнка: Жерносек ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерносек ?
Отец ребёнка: Жерносек ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жерносек ?