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Рязанов Георгий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1944

Дочь: Рязанова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Иосиф Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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