Рязанов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1944
Дочь: Рязанова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна
Смерть
Неизвестно