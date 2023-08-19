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Поротникова Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поротников Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.03.1978

Дочь: Поротникова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Поротников Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1980

Дочь: Колупаева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Поротников Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1984

Сын: Поротников Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Поротников Владимир Дмитриевич

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