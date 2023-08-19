Поротникова Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1978
Дочь: Поротникова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Поротников Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1980
Дочь: Колупаева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Поротников Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.12.1984
Сын: Поротников Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Поротников Владимир Дмитриевич