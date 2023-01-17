Еленевская (Щербова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская (Щербова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Еленевский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Еленевский Николай Гаврилович

Плоское, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Еленевский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Еленевский Николай Гаврилович

Плоское, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Еленевский Феофил Николаевич

Отец ребёнка: Еленевский Николай Гаврилович

Плоское, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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