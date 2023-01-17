Еленевская (Щербова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Еленевский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Еленевский Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Еленевский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Еленевский Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
28.12.1886
Сын: Еленевский Феофил Николаевич
Отец ребёнка: Еленевский Николай Гаврилович
Смерть
Неизвестно