Наседкин Елизар Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: Наседкин Василий Никитович
Мать: Наседкина Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Наседкин Анисим Елизарович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.
Сын: Наседкин Дмитрий Елизарович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно