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Наседкин Елизар Васильевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Наседкин Василий Никитович

Мать: Наседкина Ирина

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Наседкин Анисим Елизарович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.

Сын: Наседкин Дмитрий Елизарович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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