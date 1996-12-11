Ишмухаметова (Кутушева) Фарзана Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметова (Кутушева) Фарзана Губайдулловна

Ишмухаметова (Кутушева) Фарзана Губайдулловна

Место рождения

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

18.03.1930

Дата смерти

11.12.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1930

Отец: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич

Мать: Кутушева Гатия Шагингареевна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
22.03.1954

Муж: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

Таймасовский С/Совет Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
29.05.1959

Сын: Ишмухаметов Ринат Мирхакимович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

д.Тюканово Кумертауского района БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
11.12.1996
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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