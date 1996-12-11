Ишмухаметова (Кутушева) Фарзана Губайдулловна
Место рожденияд.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения18.03.1930
Дата смерти11.12.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович
Сын: Ишмухаметов Ринат Мирхакимович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович