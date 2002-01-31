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Беляев Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1932

Дата смерти

31.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1932

Отец: Беляев Григорий Андреевич

Мать: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
31.01.2002
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