Беляев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1932
Дата смерти31.01.2002
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1932
Отец: Беляев Григорий Андреевич
Мать: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
31.01.2002