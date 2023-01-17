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Курбатов Федор Иванович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1878

Дата смерти

04.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Курбатов Иван Филиппович

Мать: Курбатова Мария Степановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Курбатов Борис Федорович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
04.03.1922
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
07.03.1922
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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