Курбатов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти04.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
14.05.1904
Мать ребёнка: Курбатова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1922
Причина смерти: От чахотки
Похороны
07.03.1922
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя