Окунева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окунев Андрей Ерофеевич
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окунев Андрей Ерофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podruksha, Vitebsk Region Belarus