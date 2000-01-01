Окунева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окунев Андрей Ерофеевич

Podruksha, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окунев Андрей Ерофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podruksha, Vitebsk Region Belarus
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