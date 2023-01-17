Плеве Павел Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеве Павел Адамович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.06.1850

Дата смерти

10.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1850
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1880
Болгария
Место жительства
С 1895
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1905
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
10.04.1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1916
Москва, город федерального значения Москва
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