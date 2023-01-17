Плеве Павел Адамович
Место рождения
Дата рождения11.06.1850
Дата смерти10.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850
Место жительства
С 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1880
Болгария
Место жительства
С 1895
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1905
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
10.04.1916
Место жительства
По 1916