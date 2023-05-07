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Рожицев Полиект Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932

Отец: Рожицев Иван

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
1956

Сын: Рожицев Александр Полиектович

Мать ребёнка: Гребышева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Рожицев Алексаедр Полиектович

Мать ребёнка: Гребышева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Рожицев Александр Полиектович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1971

Дочь: Рожицева Галина Полиектовна

Мать ребёнка: Гребышева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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