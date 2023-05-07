Рожицев Полиект Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932
Отец: Рожицев Иван
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
1956
Сын: Рожицев Александр Полиектович
Мать ребёнка: Гребышева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Рожицев Алексаедр Полиектович
Мать ребёнка: Гребышева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Рожицев Александр Полиектович
Рождение ребёнка
01.03.1971
Дочь: Рожицева Галина Полиектовна
Мать ребёнка: Гребышева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно