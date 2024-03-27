Кубагушев Шавали Ергизович
Место рожденияс.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Дата рождения?.03.1906
Дата смерти26.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1906
Отец: Кубагушев Ергиз
Мать: Кубагушева ?
с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова Мунира Губайдулловна
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова Мунира Губайдулловна
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Смерть
26.10.1983
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР