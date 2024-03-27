Кубагушев Шавали Ергизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубагушев Шавали Ергизович

Кубагушев Шавали Ергизович

Место рождения

с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР

Дата рождения

?.03.1906

Дата смерти

26.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1906

Отец: Кубагушев Ергиз

Мать: Кубагушева ?

с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Мунира Губайдулловна

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Мунира Губайдулловна

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Смерть
26.10.1983
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close