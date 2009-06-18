Годенко Максим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2009
Дочь: Годенко Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Годенко Юлия
Рождение ребёнка
17.01.2018
Дочь: Годенко Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Годенко Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Годенко Юлия