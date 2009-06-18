Годенко Максим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годенко Максим Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2009

Дочь: Годенко Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Годенко Юлия

Рождение ребёнка
17.01.2018

Дочь: Годенко Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Годенко Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годенко Юлия

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