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Доброскоков Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Доброскоков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Линкова (Доброскокова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Доброскоков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Доброскоков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Доброскоков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 13.02.1939

Дочь: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Смерть
Около 1943

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