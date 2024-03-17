Доброскоков Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Доброскоков Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Линкова (Доброскокова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Доброскоков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Доброскоков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Доброскоков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 13.02.1939
Рождение ребёнка
07.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Смерть
Около 1943