Волков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940

Отец: Волков Иван Кондратьевич

Мать: Зернова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Дулепа) Валентина

Рождение ребёнка
08.?.1962 ст.

Сын: Волков Сергей

Мать ребёнка: Волкова (Дулепа) Валентина

Рождение ребёнка
11.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Дулепа) Валентина

Смерть
Неизвестно

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