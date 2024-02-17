Волков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940
Отец: Волков Иван Кондратьевич
Мать: Зернова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.?.1962 ст.
Сын: Волков Сергей
Мать ребёнка: Волкова (Дулепа) Валентина
Рождение ребёнка
11.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова (Дулепа) Валентина
Смерть
Неизвестно