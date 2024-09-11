Щетинин Владимир Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Рождение ребёнка
07.11.1972
Сын: Щетинин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: Убит