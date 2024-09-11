Щетинин Владимир Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинин Владимир Германович

Щетинин Владимир Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Рождение ребёнка
07.11.1972

Сын: Щетинин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: Убит

Мы используем куки для улучшения работы сайта.