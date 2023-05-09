Маркина Людмила Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955
Отец: Трофимов Денис Егорович
Мать: Трофимова Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1979
Дочь: Величко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1982
Отец ребёнка: не указан