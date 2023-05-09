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Маркина Людмила Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1955

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Вычислено 1926 г.р.

Дети

1979 г.р.
1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955

Отец: Трофимов Денис Егорович

Мать: Трофимова Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1979

Дочь: Величко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.11.1982

Сын: Величко Роман Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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