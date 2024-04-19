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Иванова Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Иванов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Иванов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Работал на кондитерской фабрике "Красная звезда" в гор. Томске
Рождение ребёнка
С 1928 по 1934

Дочь: (Иванова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.12.1935

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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