Иванова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Работал на кондитерской фабрике "Красная звезда" в гор. Томске
Рождение ребёнка
С 1928 по 1934
Дочь: (Иванова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1935
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно