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Ермакова Михаил
Ермакова Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1978
Пол
Мужской
Отец
Ермаков Илья
1866 г.р.
Мать
Ермакова (Лайкова) Матрена
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Ермаков Илья
Мать:
Ермакова Матрена
Смерть
1978
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