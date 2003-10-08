Афонин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1954

Дата смерти

08.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1954

Отец: Афонин Николай Дмитриевич

Мать: Афонина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Афонина Люся

Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.1980

Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна

Смерть
08.10.2003
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