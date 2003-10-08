Афонин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1954
Дата смерти08.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1954
Отец: Афонин Николай Дмитриевич
Мать: Афонина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Афонина Люся
Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1980
Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна
Смерть
08.10.2003