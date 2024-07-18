Давыденкова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.
Дочь: Литвинова (Давыденкова) Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Давыденков Георгий Данилович
https://yandex.ru/archive/catalog/d637dad7-25af-4c83-996d-b3aa8dc77415/172 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №273, стр. 172 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Смерть
Неизвестно