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Давыденкова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденков Георгий Данилович

Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.

Дочь: Литвинова (Давыденкова) Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Давыденков Георгий Данилович

https://yandex.ru/archive/catalog/d637dad7-25af-4c83-996d-b3aa8dc77415/172 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №273, стр. 172 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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