Локерева (Жидкова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1979
Отец ребёнка: Локерев Виктор Георгиевич
Нариманов Таш Обл УзССР (Водник)
Рождение ребёнка
01.10.1984
Дочь: Рахимова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Локерев Виктор Георгиевич
Нариманов Таш Обл УзССР
Рождение ребёнка
24.05.1987
Дочь: Тетуева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Локерев Виктор Георгиевич
Ташкент УзССР