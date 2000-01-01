Локерева (Жидкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокерева (Жидкова) Татьяна

Локерева (Жидкова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1979

Сын: Локерев Игорь Викторович

Отец ребёнка: Локерев Виктор Георгиевич

Нариманов Таш Обл УзССР (Водник)
Рождение ребёнка
01.10.1984

Дочь: Рахимова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Локерев Виктор Георгиевич

Нариманов Таш Обл УзССР
Рождение ребёнка
24.05.1987

Дочь: Тетуева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Локерев Виктор Георгиевич

Ташкент УзССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close