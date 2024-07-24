Соцкова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Демина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Соцкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Алимова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1909
Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич
Смерть
1920