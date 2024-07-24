Соцкова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соцков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Демина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Соцкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич

Сабуровщина, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Алимова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич

Сабуровщина, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1909

Сын: Соцков Родион Андреевич

Отец ребёнка: Соцков Андрей Алексеевич

Сабуровщина, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1920

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