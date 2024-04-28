Крое (Шаркова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крое (Шаркова) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1930

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1930

Отец: Шарков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крое) ?

Отец ребёнка: Крое Карл-Эрик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крое Леонид

Отец ребёнка: Крое Карл-Эрик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крое Карл-Эрик

Рождение ребёнка
24.09.1957

Сын: Крое Евгений

Отец ребёнка: Крое Карл-Эрик

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