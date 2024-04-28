Крое (Шаркова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1930
Отец: Шарков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крое) ?
Отец ребёнка: Крое Карл-Эрик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крое Леонид
Отец ребёнка: Крое Карл-Эрик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крое Карл-Эрик
Рождение ребёнка
24.09.1957
Сын: Крое Евгений
Отец ребёнка: Крое Карл-Эрик