Ульяна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1909

Дочь: Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Жидков Тимофей

село Арапово
Рождение ребёнка
15.12.1921

Дочь: Климонова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Жидков Тимофей

Тамбовский р-н, село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Жидков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Жидков Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Тимофей

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