Ульяна Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1909
Дочь: Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Жидков Тимофей
село Арапово
Рождение ребёнка
15.12.1921
Дочь: Климонова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Жидков Тимофей
Тамбовский р-н, село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Жидков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жидков Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидков Тимофей