Тимофеев Кондрат Филиппович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кондратьев Матфей Кондратьевич
Мать ребёнка: Исакова Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кондратьев Аврам Кондратьевич
Мать ребёнка: Исакова Татьяна Исаковна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кондратьев Фарафет Кондратьевич
Мать ребёнка: Исакова Татьяна Исаковна
Смерть
До 1783