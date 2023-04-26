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Тимофеев Кондрат Филиппович

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Тимофеев Филипп Тимофеевич

Мать: Нифонтова Анна Нифонтовна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Татьяна Исаковна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кондратьев Матфей Кондратьевич

Мать ребёнка: Исакова Татьяна Исаковна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кондратьев Аврам Кондратьевич

Мать ребёнка: Исакова Татьяна Исаковна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кондратьев Фарафет Кондратьевич

Мать ребёнка: Исакова Татьяна Исаковна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1783

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