Антонов Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
18.03.1937

Дочь: Полуэктова (Антонова) Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Кондратьевна

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